Найближчий населений пункт до Часового Яру: командир БТГ повідомив про мету окупантів під Бахмутом

Росіяни мають на меті вийти на Часів Яр під Бахмутом, щоб надалі просуватися на більші населені пункти.

Про це розповів командир батальйонно-тактичної групи 4 БРОП НГУ Сергій Сідорін, передає "Уніан".

Де зосереджено основні сили противника

На Бахмутському напрямку ворог сконцентрував сили на підступах до Кліщіївки, Богданівки та у напрямку Іванівського з перспективою в подальшому вийти на населений пункт Часів Яр.

Сідорін зазначив, що Богданівка для окупантів важлива, тому що там є ключові висоти і це найближчий населений пункт до Часового Яру.

"Противник буде намагатися захопити населений пункт Часів Яр, що дасть йому змогу в подальшому вибрати напрямок наступу на такі населені пункти як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ"", - додав він.

Якщо це ворогу вдастся, то він матиме більше можливостей для маневрів, адже там набагато менше населених пунктів, і в основному поля.

"А Кліщіївка, Андріївка - це їм як перешкода, яка нависає з півдня Бахмута і в разі успіху може перерізати їм логістичний шлях", - додав військовий.

Наступ на Бахмутському напрямку

Щодо загальної ситуації на Бахмутському напрямку Сідорін розповів, що противник впродовж тижня веде наступальні дії без зупину.

"Під час штурмових дій противник активно використовує застережний вогонь артилерії, використовує засоби коригування типу БПЛА використовує fpv-дрони, а також в проміжках коли є нормальні погодні умови для польотів противник активно застосовує авіацію не тільки по населеним пунктам а й безпосередньо по передньому краю", - розповів він.

Окупанти діють малими групами без підтримки бронетехніки: до десяти осіб намагаються скритно підійти, використовуючи складки місцевості до позицій ЗСУ. Проти через погіршення погоди переміщення в них відбувається значно повільніше, ніж вони собі планують, що надає українським бійцям можливість своєчасно їх виявити і нанести вогневе ураження ще на підході до наших позицій як правило без вступу у стрілецький бій".

Він також розповів, що противник за рахунок переваги в своїй артилерії іноді може заходити на деякі позиції Сил оборони, але українські захисники не дають їм підтягнути резерви і стараються їх вибити, "активно поповнюючи обмінний фонд полоненими".

Додамо, що і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках тривають наступальні дії російських військ. Ситуація складна, адже ЗСУ доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.