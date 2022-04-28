Найближчий тиждень буде складним: Путін збирається атакувати з Придністров'я

Росія грає на підвищення ставок.

Найближчий тиждень буде складним через ризик терактів та диверсій, за словами військового журналіста, ексспікера Генштабу ЗСУ 2014-2017 років Владислава Селезньова.

Про це Селезньов повідомив в ефірі проекту FREEДОМ.

Росія діє за звичним сценарієм, намагаючись чинити провокації і звинувачувати потім у скоєному Україну.

"Всі дії на території невизнаної частини Молдови акцентовані на тому, щоб створити напруження, аби звинуватити в усіх смертних гріхах ЗСУ та намагатись атакувати на тих чи інших відтинках державний кордон між Молдовою та Україною. Думаю, Росія саме тому наразі підвищує ставки", – сказав він.

Експерт нагадав, що ми стоїмо на порозі сакральної для путіна та кремлівського режиму дати – 2 травня. Це події 2014 року, підпал протестувальників в Одесі на Куликовому полі. Вочевидь, пропаганда спробує обіграти цю дату до річниці подій, створивши напруження на півдні нашої країни.

Нагадаємо, 26 квітня Арестович заявив, що через провокації Росії у невизнаному Придністров’ї у Молдови можуть бути великі неприємності. Тож державі варто звернутися по допомогу до Румунії та України. А Україна, за словами радника голови ОП, "впорається з тим", щоб взяти під контроль Тирасполь. Своєю чергою влада Молдови заявила, що має намір врегулювати проблему Придністров'я лише політичним і мирним шляхом. Окрім цього президентка Молдови Мая Санду повідомила, що країна не має боєздатної армії.

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