“Найцікавіше на нас чекає за тиждень”: експерт шокував заявою про зброю для України

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що Польща з Німеччиною заявляють про бронетанкову коаліцію для України.

Про це він сказав у ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Після “Рамштайну” нам обіцяють багато артилерійських снарядів. Німеччина вже десь знайшла снаряди 122-мм калібру до гаубиці Д-30 та САУ “Гвоздика”. І це добре, що Німеччина знаходить не тільки натівські снаряди, а й радянські. Фінляндія нам пообіцяла передати певну кількість десантних катерів. Неочікувані союзники готові в нас інвестувати, наприклад Бельгія, яка дає нам 300 бронемашин. Є проблема в тому, що “Рамштайн” до цього часу тримався на тому, що США були основними провайдерами, але в такій ситуації підкладають свиню”, — зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, після “Рамштайну” будуть закладені насправді потужні рішення щодо нашої підтримки.

“Тобто найголовніша інтрига — це не “Рамштайн”, а те, що Польща з Німеччиною заявляють про бронетанкову коаліцію для України, про яку оголосять 26 березня. Тобто найцікавіше насправді на нас чекає за тиждень”, — наголосив Киричевський.

Нагадаємо, міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що США не дозволять Києву програти війну проти Росії.

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