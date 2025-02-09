Найдовша тривога за повномасштабне вторгнення: у Рівненській області повідомили про наслідки ворожої атаки

У Рівненській області зафіксована найдовша тривога від початку повномасштабного вторгнення. Вона тривала майже 8 годин.

Про це повідомили у Рівненській ОВА.

Як повідомили, область зазнала масованої повітряної атаки з боку ворога. Результатом роботи сил ППО є збиття 6 ворожих цілей.

Попередньо, люди та інфраструктура не постраждали.

На місці збиття працюють відповідні служби.

Раніше йшлося про те, що росіяни атакували ударними безпілотниками. Через це у низці регіонів була оголошена повітряна тривога.

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