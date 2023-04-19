Найдовший день для України: перші 24 години контрнаступу стануть вирішальними – Foreign Policy

На думку експерта, контрнаступ може бути успішним, якщо ЗСУ вдасться викликати раптову паніку у російській армії.

Вирішальною для успішності українського контрнаступу буде перша доба операції.

Про це заявив експерт з кіберпотужності та майбутніх конфліктів у Міжнародному інституті стратегічних досліджень в США Франц-Стефан Гаді, передає Foreign Policy.

Він пригадав слова нацистського фельдмаршала Ервіна Роммеля перед очікуваним вторгненням союзників у Нормандію в 1944 році: "Перші 24 години вторгнення будуть вирішальними. … Для союзників, а також для Німеччини, це буде найдовший день".

За словами експерта, зараз більшість припущень і дискусій точиться про те, коли і де українські війська завдадуть удару, наскільки великі сили для атаки зібрала Україна та який вплив матиме нещодавно поставлена ​​західна зброя.

Як уникнути виснаження армії

"Що ми знаємо напевно, так це те, що останніми місяцями війна дедалі більше визначається виснаженням — жодна зі сторін не має вирішальної переваги, і кожна намагається виснажити іншу. Що б не трапилося в день "Д" в Україні, українським військам буде непросто уникнути виснажливого характеру війни, навіть якщо вони великі, добре підготовлені та добре оснащені", – вважає Франц-Стефан Гаді.

На його думку, для України є лише один спосіб уникнути виснаження в перші години майбутнього наступу: викликати параліч у російському військовому керівництві та паніку серед російських рядових.

Найбільші шанси на успіх Україна матиме, якщо російські солдати будуть тікати від наступаючих українських військ без особливого бою. Експерт зазначає, що під час контрнаступу важливими в перші 24 години будуть нематеріальні фактори, такі як тактична несподіванка, лідерство на полі бою та бойовий дух.

"Ці нематеріальні чинники, а не лише зброя, допоможуть визначити, чи вдасться українцям налякати росіян, паралізувати російське військове керівництво. За таким сценарієм, українські бронетанкові колони пробивають оборону Росії, швидко просуваються в російський тил і загрожують вузлам командування та управління, таким як військові штаби та центри постачання, посилюючи паніку та параліч", – описує експерт.

Повторення Харківського сценарію

Аналітик нагадує, що саме такий розвал з російського боку стався під час блискавичного контрнаступу України у вересні 2022 року в Харківській області. Тоді ЗСУ за 10 днів звільнила понад 6 тисяч квадратних кілометрів окупованої Росією території. Перші 24 години цього наступу були вирішальними, оскільки початкове українське просування та використання пролому на лінії фронту викликали хаос і паніку з російського боку. Автор статті не виключає, що у майбутньому весняному наступі Україна, ймовірно, спробує повторити блискавичний сценарій наступу на Харківщину.

Нові труднощі

На думку експерта, Україні буде дуже важко досягти достатньої вогневої переваги, щоб швидко знищити нові ешелоновані лінії оборони противнка, і так само важко буде зосередити достатню кількість військ для швидкого захоплення російських позицій. Він нагадав, що росіяни в очікуванні контрнаступу добре укріпилися: встановили бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона", замінували поля, вирили протитанкові рови, бліндажі й траншеї.

Є ще один фактор, який визначатиме успіх контрнаступу: наскільки російська сторона зможе швидко мобілізувати свій оперативний резерв. Це також значною мірою буде визначено в перші 24 години.

"Перші 24 години майбутнього весняного наступу справді можуть стати найдовшим днем ​​для України. У довгостроковій перспективі ЗСУ буде важко вирватися з горнила виснаження цієї сухопутної війни, зосередженої на артилерії. Українці могли б досягти тактичного успіху, якщо б змогли спричинити параліч російського військового керівництва та паніку у військах, спровокувавши розгром на початковому етапі контрнаступу. Зовсім інше питання, чи буде цього достатньо для того, щоб Україна досягла довгострокових стратегічних здобутків, не кажучи вже про перемогу у війні", – підсумував американський експерт.

Український контрнаступ: останні новини

У Мережі активно обговорюють, що Україна активно готується до контрнаступу, який, нібито мав розпочатися навесні, проте трохи затримується. За словами колишнього радника ОП Арестовича, зараз єдиною перешкодою для контрнаступу є погодні умови – дощі.

За інформацією The Washington Post, Україна відклала весняний контрнаступ.

У Міноборони України, коментуючи майбутній контрнаступ, заявили, що "певні дії вже відбуваються"

ТСН.ua зібрав подробиці, ключові заяви влади і думки експертів про те, чи можуть ЗСУ перенести весняний контрнаступ.

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