Наєв анонсував появу в Україні винищувачів F-16 із ракетами на 300-500 км

Україна отримає від західних союзників ще більш далекобійну зброю порівняно з наявною. Очікується, що винищувачі F-16 доправлять із ракетами дальністю 300-500 кілометрів.

Про це заявив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає на літаки F-16 і ракети дальністю ураження цілей 300-500 кілометрів", — сказав він.

За словами Наєва, нові озброєння дадуть змогу ЗСУ домогтися ще більших успіхів на полі бою і звільнити територію країни від окупантів.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович вважає, що Україна може розраховувати на надання однієї-двох батарей Patriot протягом 2024 року. Але наголос може бути зроблено на проєкт FrankenSAM.

Напередодні Естонія передала Україні нову військову допомогу. Точна кількість озброєння, час прибуття та місце розташування не розголошують з міркувань безпеки.

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