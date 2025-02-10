Наєв назвав умову, за якої ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991-го

Українським військовим цілком під силу вийти на кордони 1991-го, а також виконати завдання зі створення буферної зони навколо України. Всі питання полягають у площині ресурсів.

Про це розповів екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю "Українській правді".

"Як воно працює? Визначається політична мета. Військові проводять розрахунки, подають політикам. Для того щоб вийти на кордони 1991 року, нам необхідно стільки воїнів, нам необхідно стільки ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняється, тоді ми виходимо на кордони 1991 року", - наголосив він.

Наєв зауважив: якщо партнери "дадуть стільки, скільки необхідно, щоб вийти на кордони 1991 року, то це відбудеться". За його словами, керівництво України постійно на цьому наголошує.

Військовий зауважує, що ЗСУ залежні від постачання з країн-партнерів, а тому "наші можливості на даний час дещо обмежені".

"Я би хотів, щоб українська армія мала більше ресурсів і більше можливостей, відповідно, для того, щоб звільнити окуповані території військовим шляхом і досягти перемоги. Чи відбудеться збільшення цих можливостей у подальшому? Я буду тільки радий цьому. Але головне завдання будь-якого командира на полі бою – це виконати завдання з найменшими втратами, щоб зберегти людей", - додав Сергій Наєв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, чому диктатор РФ Володимир Путін хоче забрати Донеччину і Запоріжжя.

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