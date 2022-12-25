Наєв перевірив готовність Сил оборони Київщини протидіяти висадці ворожого десанту: відео

Командири продовжуватимуть тренування і надалі для доведення дій підлеглих до автоматизму.

У Київській області Сили оборони відпрацювали протидію висадці ворожого десанту.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив Сили оборони Київщини щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам противника.

Про це повідомив відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил Збройних сил України у Facebook.

"За легендою противник намагається висадити тактичний повітряний десант та здійснити захоплення важливого державного об’єкта. Підрозділи Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Національної гвардії України здійснили знищення транспортних гелікоптерів у повітрі та завдали вогневе ураження по передовому загону, який намагався захопити відповідний плацдарм для подальших дій", – повідомив Наєв.

За словами командувача, для того, щоб здійснити вогневе ураження, було проведено маневр артилерії. З цією метою долається водна перешкода за допомогою ПТС-2 та поромних переправ.

"Але меж вдосконаленню практичних навичок та умінь нашого особового складу немає. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і надалі для доведення дій підлеглих до автоматизму", – наголосив Наєв.

Нагадаємо, Росія збирає угруповання у 200 тис. нових солдатів, які в січні чи навесні підуть у новий наступ на Україну або на сході, або з півдня, або з Білорусі. Про це попередив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Він також переконаний, що окупанти "знову спробують атакувати Київ".

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, зростає рівень воєнної загрози з боку Білорусі, проте українські війська стежать за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Російські загарбники можуть спробувати прорвати кордон України на Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках, аби відтягти ЗСУ на північ з інших напрямків. Таку версію висунув військовий експерт Олег Жданов.

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