Наєв показав, як на півночі України посилюють оборону (фото, відео)

В разі зростання загрози, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили.

Ситуація на півночі України стабільна і контрольована, але на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються оборонні рубежі.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та показав відео.

За інформацією Наєва, безпекова ситуація на Чернігівщині та у всій Північній операційній зоні на сьогодні стабільна і контрольована. Проте на найбільш небезпечних напрямках повним ходом обладнуються рубежі та позиції першої і другої смуги оборони.

"Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони", – зазначив командувач ООС.

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Він наголосив, що в разі зростання загрози, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили, і "ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації".

Наєв показав відео, як на півночі України посилюють оборонні рубежі

Облаштування оборонних рубежів на півночі України / Скриншот

Облаштування оборонних рубежів на півночі України / Скриншот

Облаштування оборонних рубежів на півночі України / Скриншот

Сергій Наєв оглядає облаштування оборонних рубежів на півночі України / Скриншот

До слова, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 14 грудня, оперативна ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін. А на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають свою військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність та нарощують мінно-вибухові загородження.

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