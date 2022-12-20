Наєв про активність росіян у Білорусі: "Рівень воєнної загрози поступово зростає"

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про загрозу для України з боку Білорусі.

За словами Наєва, рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає, однак українські захисники слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Про це повідомила пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

Зокрема, Наєв прокоментував тренування російського літака наведення та літаків-перехоплювачів носіїв балістичних ракет повітряного базування "Кинжал" у Білорусі.

"Зазначені тренування проводяться з єдиною метою - це уточнення цілей на території України, які призначені для завдання ракетних ударів агресором. Але, відповідно, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб знизити цей рівень загрози", - розповів Наєв.

За його словами, наразі на території Білорусі зосереджені 2 мотострілецька дивізія 1-ї танкової армії та авіаційне угрупування росіян, в складі якого є новітні зразки авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Крім того, зараз в Білорусі базуються підрозділи, озброєні оперативно-тактичними ракетними комплексами "Іскандер" з балістичними ракетами до них. Саме їх зазвичай використовують по цілях на території України.

Наєв зазначив, що "цього потенціалу, на даний час, достатньо для створення загрози Україні та проведення тактичних дій".

"При цьому ми уважно стежимо за озброєнням, що перекидається з боку Росії та робимо щодня відповідний аналіз. Рівень воєнної загрози поступово зростає, але ми також вживаємо адекватних заходів. Крім цього, Генштабом передбачене значне нарощування угруповань у разі істотного зростання сил та засобів з протилежного боку", - додав Наєв.

Зазначимо, аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що безпосередня участь сусідньої Білорусі у війні проти України малоймовірна. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко, швидше за все, відмовив президенту-диктатору РФ Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

Читайте також: