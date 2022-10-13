Наєв розповів, чи готові військові до можливого наступу з Білорусі

Українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі. Втім, якщо буде необхідність, Збройні сили можуть наростити сили на північному кордоні.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону, пише УНІАН.

"До наступу з боку Білорусі станом на зараз готові. Ми маємо розуміти, що ті війська, які будуть накопичуватися в Білорусі, будуть підвищувати їхній ступінь готовності та їхній ступінь агресивності. Відповідно військове командування також буде нарощувати і наші сили та засоби", - заявив він.

За словами Наєва, зараз ситуація поблизу північного кордону України контрольована. "Співвідношення сил та засобів дозволяє мені сказати, що станом на зараз ми повністю готові", - наголосив командував Об’єднаних сил ЗСУ.

Загроза з Білорусі

Керівник Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо 9 жовтня поскаржився на те, що ніби-то Україна на кордоні підірвала мости та замінувала всі автомобільні та залізничні дороги.

У Міноборони Білорусі заявили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент-терорист Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до вторгнення до України. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

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