Наєв розповів про ефективність роботи ППО в Північній операційній зоні

За його словами, всі сили та засоби забезпечені відповідними ракетами.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що на озброєнні протиповітряної оборони в Північній операційній зоні стоїть ефективна техніка.

Про це повідомили у Командуванні Об'єднаних Сил Збройних Сил України.

За його словами, підрозділи протиповітряної оборони озброєні як західною, так українською технікою.

"Всі без виключення військовослужбовці добре вмотивовані, мають чималий бойовий досвід і вміло його використовують під час відбиття як атак безпілотних літальних апаратів, так і крилатих ракет. Звісно, ми розуміємо: якщо буде більше зразків західної техніки, то і ефективність нашої системи протиповітряної оборони значно підвищиться", - наголосив Наєв.

Командувач Об’єднаних Сил каже, що наразі всі сили та засоби забезпечені відповідними ракетами, особовий склад навчений та головне - вмотивований.

"Ми працюємо над тим, щоби досягти такого результату і щоденно підвищуємо готовність наших сил до відбиття загрози з повітря", - зауважив Наєв.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявляв, що охорону та оборону державних об'єктів критичної інфраструктури у Північній операційній зоні посилили. Щоденно на ділянках відповідальності виставляються посилені прикордонні наряди.

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