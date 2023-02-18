Наєв розповів про готовність захисників до оборони на півночі України

Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські захисниви перебувають у готовності до захисту Північної операційної зони.

Про це повідомило Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

За словами Наєва, війська на місці не можуть стояти. Саме тому українські захисники навчаються, а також готуються до будь-яких сценаріїв у мабутньому.

"Той час, який нам надається, ми використовуємо сповна для підвищення оборонної спроможності. Зокрема, навченості особового складу, підрозділів та штабів. Вони (військовослужбовці - Ред.) постійно мають займатися підвищенням навченості особового складу та готуватися до можливих дій у майбутньому", - наголошує Сергій Наєв.

Нагадаємо, на півночі Рівненщини Сили оборони України провели тактико-спеціальне навчання. Наголошується, що наразі загроза з півночі проти України є дуже низькою.

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