Наєв розповів про готовність захисників до оборони на півночі України

Українські захисники постійно навчаються, наголосив він.
Командувач Об’єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські захисниви перебувають у готовності до захисту Північної операційної зони.
Про це повідомило Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.
За словами Наєва, війська на місці не можуть стояти. Саме тому українські захисники навчаються, а також готуються до будь-яких сценаріїв у мабутньому.
"Той час, який нам надається, ми використовуємо сповна для підвищення оборонної спроможності. Зокрема, навченості особового складу, підрозділів та штабів. Вони (військовослужбовці - Ред.) постійно мають займатися підвищенням навченості особового складу та готуватися до можливих дій у майбутньому", - наголошує Сергій Наєв.
Нагадаємо, на півночі Рівненщини Сили оборони України провели тактико-спеціальне навчання. Наголошується, що наразі загроза з півночі проти України є дуже низькою.
Читайте також:
- "Наводила" російські ракети по школах та електропідстанціях: СБУ затримала зрадницю на Донеччині
- Дві російські ракети пролетіли небезпечно близько до Південноукраїнської АЕС - "Енергоатом"
- Дуда повідомив, коли Україна отримає танки від Польщі