Наєв розповів про кількість російських військових та озброєння у Білорусі

Наразі на території сусідньої Білорусі перебувають близько тисячі військовослужбовців агресорки Росії. Крім того, там сконцентрована і російська техніка.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

За його словами, в Білорусі знаходяться шість російських літаків ударного типу, чотири пускові установки оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і 12 зенітно-ракетних комплексів С-400.

"На території Республіки Білорусь проводяться заходи з підготовки аеродромної мережі та інфраструктури для розгортання на цій базі військ РФ. Сьогодні була оголошена на території Білорусі чергова перевірка готовності збройних сил РБ до дій, тренування, викиди до визначених районів. Тобто чергова демонстрації їхньої готовності і штучне підвищення градусу напруження", - наголошує Наєв.

Створене спільне регіональне угруповання, про яке домовилися "президент" Білорусі Олександр Лукашенко та очільник Кремля Володимир Путін, а також збільшення чисельності російських військ на території сусідньої країни може бути використане для наступу Росії на Україну з півночі. Втім, до такого можливого сценарію, українські військові готові.

Загроза з Білорусі

Лукашенко та Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наслідки такої "співпраці" можуть бути не раніше весни.

Своєю чергою, радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до вторгнення до України. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

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