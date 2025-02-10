Наєв розповів, як можна було захистити південь України від окупації

Сергій Наєв завив, що у ніч перед вторгненням попереджав командування про напад і сказав, аби мости були приведені у готовність до підриву.

Щоб захистити південь України від окупації, перед самою війною необхідно було збільшити кількість військ шляхом мобілізації, та запровадити особливий порядок, як на Донеччині та Луганщині.

Про це екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів у інтерв’ю "Українській правді".

Що сталося на "Чонгарі"?

Наєв розповів, що трапилось на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар", через який у перші дні повномасштабної війни російська армія прорвалася до Херсонської області. Зокрема, він прокоментував той факт, що не були підірвані мости через Чонгар.

"Цей напрямок підпорядковувався угрупованню військ "Південь", а на цьому перешийку стояв окремий батальйон. І в цьому батальйоні є військовослужбовці, які підривають ці мости. Відповідно, в ніч перед наступом, коли я доводив командувачам, що завтра можливий напад, то в тому числі я сказав командувачу угруповання на цьому напрямку, щоб привели готовність цих мостів до підриву. І коли відбувся наступ, ті солдати мали мости підірвати", – розповів генерал-лейтенант.

"Але ми маємо уявити, що підривали мости не роботи – звичайні люди, такі, як ви, такі, як я. І вони це мали робити, коли летіли бомби, ракети", – додав Наєв.

Як можна було захистити південь України?

Екскомандувач Об’єднаних сил висловив думку про те, що можна було зробити по-іншому на півдні України.

"Необхідно було ухвалити рішення про застосування Збройних сил, ввести правовий режим воєнного стану. Це щодо підготовки в ті попередні роки", – сказав Наєв.

Він звернув увагу, що існує закон, який регламентує проведення Операції об'єднаних сил, відомий широкому загалу як закон про реінтеграцію Донбасу. Відповідно до закону, у прилеглих до району бойових дій на Донеччині та Луганщині зонах безпеки діє особливий порядок, який надає спеціальні повноваження органам держвлади та органам військового управління щодо відвернення збройної агресії Росії.

Так, на думку генерал-лейтенанта, на території Херсонщини і Запоріжжя треба було ухвалити рішення, яке діяло на Донеччині і Луганщині. У такому разі "військове командування копало б окопи, клало б міни – не півтори тисячі, а сотнями тисяч".

"Перед самою війною необхідно було б внаслідок мобілізації збільшити кількість військ. Тоді б там були ще додатково дві бригади Територіальної оборони на території Херсонської і Запорізької областей, були б бригади з корпусу резерву, механізовані танкові, які б передав Генштаб ЗСУ", – розповів Наєв.

Нагадаємо, раніше український прикордонник Олексій Ружиненко, який служив на КПВВ "Чонгар", розповів про початок повномасштабної війни і пояснив, чому Росії вдався бліцкриг на півдні.