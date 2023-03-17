Наєв відвідав на Сумщині оборонні позиції: яка ситуація на напрямку

У Сумській області було проведено нараду з питань удосконалення цивільного захисту населення, що мешкає в прикордонних районах. Участь у ній взяли командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв та в. о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко.

Про це повідомили у командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.

Наголошується, що нарада мала практичне спрямування – організувати спільну роботу зі зменшення втрат серед цивільного населення та посилення захисту критичних об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонні Сумщини.

"Нами визначені спільні напрямки щодо миттєвого реагування на ворожі обстріли по об’єктах критичної інфраструктури та миттєвого забезпечення захисту цивільного населення області", – наголосив очільника області Тарас Савченко.

На Сумщині генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав оборонні позиції з метою вивчення умов несення служби та виконання бойових завдань.

"Військові, які боронять Сумський напрямок, дуже вмотивовані, знають своє бойове завдання й готові до його виконання. Командирами підрозділів правильно організовані заходи бойової підготовки, логістичне забезпечення та створені комфортні умови служби й проживання для бійців", – зазначив командувач.

За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, стан військових справ на прикордонні такий, що забезпечує якісне виконання поставлених завдань.

"Це наші хлопці, наші військовослужбовці, і наше завдання – створити такі умови для них, щоб вони завжди були в готовності до виконання завдань за призначенням. Над цим ми працюємо й надалі будемо працювати", - зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

До слова, Сумщина має найдовший кордон із російською федерацією – 564 км. Із 51-ї громади області 15 – межують із країною-агресором, щодня потерпаючи від обстрілів.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, яка українська зброя показала себе ефективно на фронті за період повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про комплекс "Нептун", яким був затоплений російський крейсер "Москва".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.