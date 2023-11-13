Наєв відвідав Об’єднане командування НАТО – обговорювали стандарти Альянсу в ЗСУ

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав Об’єднане командування Збройних сил НАТО "Брюнссум". Метою візиту є досягнення глибшого взаєморозуміння та покращення оперативної сумісності між Україною й Альянсом.

Про це повідомила пресслужба Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Сергій Наєв розповів колегам з НАТО про досвід України, зокрема під час планування та проведення операцій.

Під час переговорів Командувач Об’єднаних сил ЗСУ заявив, що очолювана ним структура була створена внаслідок трансформації ЗСУ відповідно до правил, принципів і стандартів Північноатлантичного альянсу, набуло оперативних спроможностей, активно навчаючись і впроваджуючи процедури НАТО до своєї повсякденної діяльності.

"Цей процес трансформації дуже допоміг Командуванню та керівництву Сил оборони України на початку російського повномасштабного вторгнення, а згодом і на різних оперативних напрямках", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Сергій Наєв відвідав Об’єднане командування НАТО

Під час засідання було обговорено широкий спектр тем, включно з оперативними процедурами та здатністю Об’єднаного командування Збройних сил НАТО діяти як розгорнутий штаб операції.

Командувач ОК ЗС НАТО генерал Гульєльмо Луїджі Мільєтта підкреслив вагому важливість цих заходів.

"Багато чого сталося в Альянсі за останні кілька років і ми плануємо скористатися нагодою візиту генерал-лейтенанта Сергія Наєва, щоб повідомити про місію та завдання нашого Командування. Також для нас це є можливістю отримати відповідний досвід від тих, хто воює безпосередньо в сучасній війні", - зауважив Гульєльмо Луїджі Мільєтта.

Крім цього, він додав, що єдність залишиться основою так званої міжнародної коаліції, оскільки країна-агресорка Росія "ніколи не передбачала нашу силу та неподільність наших цілей".

"Відважні воїни України продовжують творити історію, захищаючи свободу і незалежність рідної країни, і ми будемо з вами стільки, скільки потрібно", – заявив генерал НАТО.

Нагадаємо, Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни.

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