Найгарячіші ділянки Куп'янського напрямку: у штурмовій бригаді "Сталевий кордон" розповіли, що там відбувається

На Куп'янському напрямку Сили оборони підготували гарно укріплені фортифікаційні споруди і готові зустріти ворога.

На Куп'янському напрямку усі ворожі штурми були відбиті Силами оборони, і ворог відступив.

Про це розповів начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон", підполковник Держприкордонслужби України Іван Шевцов в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підрозділи "Сталевого кордону" продовжують виконувати бойові завдання на сході України, а саме на Лимано-Куп'янському напрямку. Ворог намагається здійснювати штурмові дії. Протягом минулої доби ворог здійснив 15 штурмів. Усі ворожі штурми були відбиті українськими захисниками, і ворог відступив. Синьківка, Іванівка й Стельмахівка залишаються найгарячішими ділянками на Куп'янському напрямку. Саме 15 бойових зіткнень і відбулися там. Ворог суне штурмовими групами по 20-30 солдатів за підтримкою техніки", - підкреслив Шевцов.

Начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" також додав, що на Куп'янському напрямку Сили оборони України підготували гарно укріплені фортифікаційні споруди і готові зустріти ворога.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що окупанти на Куп'янському напрямку застосували проти ЗСУ хімічну зброю.

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