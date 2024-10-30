"Найгарячіші" – Покровський і Курахівський напрямки фронту: яка там ситуація

Окрім того, 22 атаки окупантів було зафіксовано на Куп’янському напрямку.

На фронті в Україні відбулося 175 бойових зіткнень протягом минулої доби. Найбільше російських атак відбулося на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку за добу російські війська здійснили чотири атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

Також читайте Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

На Куп’янському напрямку зафіксовані 22 атаки окупантів. Українські війська відбивали штурмові дії у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.

На Лиманському напрямку російська армія провела 15 атак. Ворог намагався просунутись уперед неподалік від населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку російські війська 13 разів штурмовими діями намагались витіснити українських захисників з позицій у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку загарбники двічі атакували у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку армія РФ провела п’ять атак неподалік від Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 43 штурмових і наступальних дій ворога у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Красний Яр, Селидове та Вишневе. Найбільша концентрація російських атак була поблизу населеного пункту Промінь.

На Курахівському напрямку українські війська відбили 42 російські атаки. Основні зусилля окупанти докладали у районах населених пунктів Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.

На Времівському напрямку російські війська здійснили шість штурмів позицій сил оборони України неподалік від Новоукраїнки, Ясної Поляни та Шахтарського. Ворог активно задіював для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Придніпровському напрямку загарбники атакували українські позиції чотири рази. Ворог отримав жорстку відсіч і зазнав втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань російської армії не виявлено.

На кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною росіяни з території своєї країни активно застосовують артилерію та авіацію по районах населених пунктів України.

Триває операція у Курській області.

Обстріли України

Російська армія протягом 29 жовтня завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 77 авіаударів, зокрема, скинула 156 КАБів. Ворог також здійснив понад 4750 обстрілів, з них 148 – із РСЗВ, та задіяв для уражень близько 1400 дронів-камікадзе.

Окупанти гатили в районах населених пунктів Марчихина Буда, Микільське, Нова Січ, Харків, Вовчанськ, Гоптівка, Надія, Лиман, Сіверськ, Різниківка, Никифорівка, Олександропіль, Мирноград, Ганнівка, Успенівка, Роздольне, Велика Новосілка, Новодарівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Олексієво-Дружківка, Сухі Яли, Білогір’я, Новоандріївка, Львове.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу, зброї та військової техніки ворога. Вдалося знищити артилерійську систему та дві інші важливі цілі противника.

Нагадаємо, за даними проєкту Deep State, армія РФ просунулась на Донеччині та захопила села Богоявленка і Новоукраїнка.

Читайте також: