Найгарячіші точки на фронті: військовий експерт розповів про оперативну ситуацію на сході

За словами Олександра Мусієнка, на Донбасі важко, і окупанти достатньо підтягнули бойову міць, особливо на напрямку Піски-Мар'їнка. Але українські оборонці тримаються. У Бахмуті – те саме.

Бахмут і Піски-Мар'їнка – це дві точки, які є найгарячішими і де російські сили можуть продовжувати масштабну наступальну активність, але ЗСУ роблять все для того, аби там стримувати противника.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" у слоті ТСН заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Як відомо, був запит про те, що потрібно посилювати ці напрямки. Що було зроблено для того, щоб надати підтримку нашим захисникам, і для того, аби російські сили не могли прориватися. Там важко, і достатньо бойову міць підтягнули рашисти, особливо Піски-Мар'їнка, але українські оборонці тримаються. Бахмут – те саме. Це вже не перший тиждень безуспішні спроби ведення бойових дій", - зазначив експерт.

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Мусієнко також пояснив, чому останніми днями окупанти посилили обстріл Бахмута.

"І єдине, що можу сказати, за минулі дві доби кількість ракетних і артилерійських ударів по самому Бахмуту зросла в кілька разів. Це теж стало помітно. Але це якраз через те, що не можуть просунутися і не можуть підійти безпосередньо до міста, тому здійснюють ось такі ракетні атаки", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, командувач російським гарнізоном на Запорізькій АЕС у зверненні до російських військових заявив, що усі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю".

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