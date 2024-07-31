"Найгарячіші" – Торецький і Покровський напрямки: Генштаб повідомив новини з фронту

Окрім того, на Краматорському напрямку українські бійці зупинили 12 спроб ворога прорвати оборону.
На фронті в Україні протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Зокрема, російські війська 23 рази намагалися вклинитися в оборону на Торецькому напрямку та влаштували 48 атак на Покровському напрямку.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив уранці 31 липня.
На Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні (штурмові) дії: загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку за добу сталося сім бойових зіткнень. Сили оборони відбивали ворожі атаки у районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника у районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.
На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.
На Краматорському напрямку українські бійці зупинили 12 спроб російських загарбників прорвати оборону в районі Часового Яру Донецької області.
На Торецькому напрямку ворог 23 рази намагався вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.
На Покровському напрямку українські війська відбили 48 російських атак у районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
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На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де російська армія 16 разів намагалась прорвати українські оборонні позиції.
На Времівському напрямку загарбники здійснили п’ять безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.
На Оріхівському напрямку були зафіксовані п’ять бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями росіяни зберігають військову присутність, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пунктів з російської території.
Протягом 30 липня окупанти влаштували по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, а також 85 авіаударів, зокрема скинули 141 КАБ. Крім цього, ворог здійснив 4352 обстріли, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню.
Загарбники завдавали авіаударів у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Крейдянка, Тернова, Вовчанськ, Глушківка, Колесниківка, Піщане Харківської області; Лиман, Сіверськ, Олександро-Шультине, Дружба, Щербинівка, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Новодонецьке, Олександропіль, Скучне, Миколаївка, Гродівка, Іванівка Донецької області; Омельник, Новоандріївка, Новоданилівка Запорізької області; Суханове, Вірівка, Тягинка, Новотягинка Херсонської області.
Протягом минулої доби авіація ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім ударів по районах зосередження особового складу ворога, а також уразили засіб ППО, три склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів ворога.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, російські війська просунулися у районі Торецька та Часового Яру.
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