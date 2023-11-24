"Найгірша зима в історії": Німеччина розгорнула в Україні ще одну систему Patriot

В Німеччині схвильовані тим, що прийдешня зима може стати для України дуже складною. Пов’язано це з атаками Росії по енергетичній інфраструктурі. Через це Німеччина розгорне в нашій державі ще одну систему Patriot.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер.

Так, в Німеччині занепокоєні тим, що Росія можу взимку обстрілювати енергетичну систему нашої держави. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до “найгіршої зими в історії”.

“Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою.... Наразі на місцях розташовані вже чотири доставлені з Німеччини системи IRIS-T. Під час свого візиту міністр анонсував, що найближчими роками ми поставимо додаткові системи... На додаток до згаданих систем IRIS-T, взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини”, – зазначив Мартін Єґер.

Крім того, Німеччина виділила кошти, щоб допомогти підготувати українську енергетичну інфраструктуру до зими.

"Ми поставили багато генераторів і надали іншу підтримку. Таким чином нам вдалося суттєво вплинути на ситуацію. За обидва роки ми сплатили до Фонду енергетичної підтримки загалом 200 млн євро, і є таким чином найбільшим платником. Загалом сума підтримки минулої зими, включно з генераторами, становить 260 мільйонів євро, а на цей рік, на цю зиму наша підтримка сягне близько 300 мільйонів євро", – наголосив посол Німеччини в Україн.

Нагадаємо, що Швейцарія передасть Німеччині Leopard 2 за умови, що їх не отримає Україна.

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