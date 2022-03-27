"Найгірше російській мові зробив Путін": Зеленський заявив, що у світі росте ненависть до всього, що пов'язане з окупантами

"Найгірше російській мові зробив Путін": Зеленський заявив, що у світі росте ненависть до всього, що пов'язане з окупантами

За словами глави держави, за межами РФ люди вже соромляться говорити російською.

Президент України Володимир Зеленський, що ненависть у світі до всього російського, яку породив Путін, буде тільки збільшуватися. Зокрема, постраждає мова країни-агресорки.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Це ж якась інформаційна бульбашка, в якій живуть громадяни. Я маю на увазі громадяни Росії. Їм розповідають про якусь там мову. Я спокійно говорю з вами [російською]. І коли хтось говорить зі мною російською в Україні, я переходжу на російську мову. Я президент. Я вважаю, що президент... Ось як він поводиться, так можна зрозуміти... Якщо народ його підтримає, значить, народ це і підтримує, спокійно до цього ставиться.

Але ненависть до всього російського зростатиме однозначно.

Найгірше російській мові зробив Володимир Володимирович Путін. Вважаю, непоправна шкода. Звичайно, люди соромляться за межами Росії іноді говорити в якихось суспільствах російською. Так і буде. Таке відбувалося після тієї чи іншої війни, результатом якої було визнано конкретний агресор у світі. От і все. Тому непоправність цього він точно зробив. На довгі роки точно", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, за словами Зеленського серед російських військових, які прийшли "звільняти" українців багато дітей, яких фактично змусили і відправили на убой до України.

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