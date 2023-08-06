"Найгірше стихійне лихо в історії": у Словенії зросла кількість жертв

Повені призвели до матеріальних збитків на суму близько 500 мільйонів євро.
У Словенії внаслідок проливних дощів та повеней загинули щонайменше чотири людини.
Про це інформує DW.
У суботу, 5 серпня, влада знайшла тіло чоловіка на околиці столиці Любляни.
За словами прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба, повені призвели до матеріальних збитків на суму близько 500 мільйонів євро.
Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він у суботу після участі в засіданні Ради національної безпеки.
Тим часом через екстремальні погодні умови щонайменше п'ятеро громадян Нідерландів зникли безвісти, повідомило Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що повені призвели до матеріальних збитків на суму близько 500 мільйонів євро.
"Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він у суботу після участі в засіданні Ради національної безпеки.
Нагадаємо, в Італії зростає кількість жертв від потужної повені, чимало людей з обмеженими можливостями не можуть залишити свої домівки і опинилися в пастці.
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