"Найгірший варіант": Арестович - про заяву Залужного щодо повторного наступу РФ на Київ

За словами Арестовича, імовірність цього наступу мала, але вона залишається.

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у якій він згадав про можливість повторного наступу Росії на Київ у 2023 році.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Військові як військові, вони малюють крайній, найгірший варіант, який може статися. Імовірність цього мала, але вона залишається. І він (Залужний. – Ред.), як головнокомандувач заявляє, що вважає своїм обов'язком підготовку до цього сценарію. Та й напередодні зустрічі у Рамштайні зрозуміло, кому цей сигнал.

Там (у статті Залужного. – Ред.) вказано, що дуже важко зберігати паритет у війні з РФ, коли російська армія має змогу бити з відстані у 2 тис. км, а ми – зі ста км. Тому нам потрібна далекобійна зброя, яка забезпечить баланс страху", – зазначив радник ОП.

Нагадаємо, Валерій Залужний заявив, що війна, а точніше, активна її фаза, найімовірніше, триватиме і 2023 року, а Росія може знову спробувати атакувати Київ.

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