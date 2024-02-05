Найгіршому сценарію можна запобігти: експерт про ситуацію в Авдіївці

Український журналіст Андрій Цаплієнко, із посиланням на військових, 4 лютого повідомив, що російські військові, нібито скориставшись поганою погодою, зайшли до Авдіївки на Донеччині. За його словами, ворожі штурмовики прорвалися до забудови з боку так званого Авдіївського кар'єру.

У МВА цю інформацію не підтвердили. Там повідомили, що окупанти зайшли у декілька будинків дачного масиву поблизу Авдіївки.

Військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію в Авдіївці.

"Ситуація загострилась. Два тижні тому був прорив (росіян - ред.) зі сходу. Росіяни з півночі наблизилися до головної артерії, яка виконує логістичну функцію для нашого гарнізону, дійсно ситуація важка. Але насправді, якщо командування використає резерви, які є, то в принципі найгіршому сценарію можна буде запобігти. Я думаю, що українське командування звісно знає про цю ситуацію і здійснює всі необхідні заходи для того, щоб виправити і не допустити найгіршого сценарію", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: З кінця березня почнеться інша ситуація на фронті! Далі буде шанс в України! | Михайло Самусь

Нагадаємо, РФ посилює штурмові групи на окремих ділянках фронту – яка ситуація на різних напрямках.

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