"Найголовніше для Путіна – земля та влада": СБУ перехопила розмову окупанта з мамою - жінка відмовляється вірити синові

"Найголовніше для Путіна – земля та влада": СБУ перехопила розмову окупанта з мамою - жінка відмовляється вірити синові

Під час розмови російський окупант розповів своїй матері, яка “постраждала” від Кремлівської пропаганди, що в Україні насправді немає ядерної зброї.

Російські окупанти поступово починають розуміти, що насправді відбувається в Україні та намагаються донести правду до своїх родичів в РФ. Так, під час чергової розмови, яку перехопили СБУ, військовий злочинець розповідав своїй матері, що у нашій країні немає ядерної зброї.

Аудіодоріжку розмови представили у пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, під час розмови російський окупант розповів своїй матері, яка “постраждала” від Кремлівської пропаганди, що в Україні насправді немає ядерної зброї, немає секретних лабораторій, де розробили невідомий вірус, який вражає худобу, і що в Україні також не розробили коронавірус.

“Ти думаєш, Путіну важливий народ? Найголовніше для нього – земля, влада”, – зазначав російський окупант.

Водночас мати окупанта навідріз відмовляється вірити тому, про що говорить солдат.

“Ви настільки політично непідготовлені всі, що хочеться приїхати й пі***лей вам усім дати Ми не захищаємо нікого там. Ми кордони захищаємо, щоби там не поставили атомну зброю американці. Знаєш?”, - казала жінка.

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