Найголовніші і найзапекліші бойові дії зосереджені в Луганській області – МВС

На сьогодні ключові бойові дії зосереджені в Луганській області, зокрема в районі Сіверського Донця. Там російські війська безуспішно намагаються взяти в оточення українських військових.

Водночас цілком реально, що найближчим часом ЗСУ зможуть вийти до держкордону на північному сході Харківської області.

Про це заявив радник голови МВС України Вадим Денисенко у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Наразі ключові бойові дії зосереджені у Луганській області, у районі Сіверського Донця. І ми розуміємо, що там росіяни намагаються робити оточення українських військ. Їм нічого не вдається, але там наразі зосереджені найголовніші і найзапекліші бої", – розповів радник міністра.

Він також прокоментував дані Генштабу ЗСУ про те, на півночі Харківської області окупанти організовано відступають.

"З таким акуратним оптимізмом можна говорити про те, що цілком реально, що найближчим часом ми зможемо вийти до держкордону України на північному сході Харківської області", – сказав Денисенко.

Він також висловив думку, що на сьогодні є два ключових напрямки, на яких російські війська концентруватимуться в битві за Донбас.

"Перший – це Сіверський Донець і ця агломерація насправді Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне. І це, безумовно, Ізюмський напрямок, це напрямок на Слов’янськ і на Краматорськ, – сказав радник голови МВС.

Денисенко також переконаний, що на півдні Харківської області, саме на Ізюмському напрямку, відбуватимуться одні з ключових битв усієї війни.

Нагадаємо, як оцінили американські аналітики, Україна, схоже, виграла битву за Харків.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, найгарячішою точкою в області залишається Ізюмський напрямок, але ЗСУ там перейшли в контрнаступ. Окупанти подукуди відступають.

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