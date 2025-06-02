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- Війна
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Найгірший показник 2025 року: втрати територій у травні стали рекордними
За інформацією DeepState, у травні росіяни окупували 449 кв. км української території, найбільше — на Покровському напрямку.
У травні російські війська окупували 449 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році
Такі дані наводить аналітиний канал DeepState.
За їхніми даними, у травні динаміка втрат територій перевищила межу до 200 км км за місяць, яка тривала з лютого.
Зазначається, що найбільше було втрачено території в районі прориву ворога на трасі Покровськ-Костянтинівка, де окуповано близько 200 кв км.
В результаті наступальної операції РФ на Сумщині станом на кінець травня було втрачено щонайменше 110 кв км. На ці дві ділянки припадає 70% всіх втрат територій, пишуть «діп-стейти».
Крім того, помітні просування у ворога були в районі Багатиря (між Покровськом та Великою Новосілкою) та біля кордону з Дніпропетровщиною — по 45-50 кв км у кожному.
За даними каналу, на Лиманському відтинку ворог дещо призупинився і окупував лише 28 кв км, але під кінець місяця ситуація в районі Карпівки почала погіршуватися і бої там продовжуються.
«Фактично, на ці 5 ділянок припадає 95% всіх просувань ворога», — зазначають у DeepState.
Раніше у DeepState повідомили, що росіяни впритул підійшли до Юнаківки, і заявили, що ситуація має невтішні перспективи.