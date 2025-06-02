Найгірший показник 2025 року: втрати територій у травні стали рекордними

Наступ РФ на фронті / © ТСН.ua

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У травні російські війська окупували 449 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році

Такі дані наводить аналітиний канал DeepState.

За їхніми даними, у травні динаміка втрат територій перевищила межу до 200 км км за місяць, яка тривала з лютого.

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© Deepstatemap

Зазначається, що найбільше було втрачено території в районі прориву ворога на трасі Покровськ-Костянтинівка, де окуповано близько 200 кв км.

Покровськ і Костянтинівка на карті / © Deepstatemap

В результаті наступальної операції РФ на Сумщині станом на кінець травня було втрачено щонайменше 110 кв км. На ці дві ділянки припадає 70% всіх втрат територій, пишуть «діп-стейти».

Наступ РФ на Сумщині / © Deepstatemap

Крім того, помітні просування у ворога були в районі Багатиря (між Покровськом та Великою Новосілкою) та біля кордону з Дніпропетровщиною — по 45-50 кв км у кожному.

Село Багатир на карті / © Deepstatemap

За даними каналу, на Лиманському відтинку ворог дещо призупинився і окупував лише 28 кв км, але під кінець місяця ситуація в районі Карпівки почала погіршуватися і бої там продовжуються.

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«Фактично, на ці 5 ділянок припадає 95% всіх просувань ворога», — зазначають у DeepState.

Раніше у DeepState повідомили, що росіяни впритул підійшли до Юнаківки, і заявили, що ситуація має невтішні перспективи.