"Найідіотськіший шлях": Арестович розповів, як Росія "нашкрябує" резерв для війни в Україні

Він попередив, що РФ отримає плюс 10 тисяч убитих.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.

Про це Арестович розповів 19 березня.

"Зараз по всій Росії нашкрябують резерв. 18-та мотострілецька бригада, 19-та мотострілецька бригада, 61-а бригада морської піхоти, 40-а бригада морської піхоти. Все це хочуть привезти сюди та знову кинути на Київ чи там на інші місця. Тільки врахуйте, що елітні підрозділи вже полягли. А збірна солянка, в якій вони спробують виступити, уявіть собі, що на них чекає", – розповів радник голови президентського офісу.

Він переконаний, що російські війська знову зазнають поразки та ще більших втрат у такому разі.

"Просто ваш уряд вибрав найідіотськіший шлях – замість того, щоб нормально домовитися на переговорах, вони вирішили ще один етап наступу здійснити, зважаючи на все. І просто буде все те саме, тільки через два-три тижні і плюс 10 тисяч убитих ваших родичів. Я спеціально назвав підрозділи, щоб батьки тих, хто служить – 18-а, 19-та із Північного Кавказу... Я взагалі не розумію, навіщо вам платити життям. 61-а та 40-а – це вже Тихоокеанський флот, вже звідти беруть. Навіщо вам це?" – зауважив Арестович.

Нагадаємо, екскомандувач армії США у Європі Бен Годжес заявив, що протягом 10-12 днів у Росії закінчаться ресурси для ведення наступальних дій в Україні, тож президент Володимир Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях.

ТСН.ua