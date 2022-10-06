Найкраща відповідь на будь-які "референдуми": Резніков показав мапу осіннього наступу ЗСУ

На відео видно, як ЗСУ щодня, від 31 серпня до 5 жовтня, просуваються вперед.
Міністр оборони Олексій Резніков показав карту, як наші військові звільняли території під час осіннього контрнаступу.
Про це він написав у Тwitter.
"Осінній наступ день за днем. Поки "російський парламент" п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед. Це найкраща відповідь на будь-які "референдуми", "укази", "договори" та пафосні промови", – зазначив Резніков.
На кадрах можна побачити, як стрімко змінювалася карта зі звільненими територіями від 31 серпня до 5 жовтня.
#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022
This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns
Нагадаємо, що ЗСУ звільняють Луганщину. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію в Луганській області.
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