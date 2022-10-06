Найкраща відповідь на будь-які "референдуми": Резніков показав мапу осіннього наступу ЗСУ

На відео видно, як ЗСУ щодня, від 31 серпня до 5 жовтня, просуваються вперед.

Міністр оборони Олексій Резніков показав карту, як наші військові звільняли території під час осіннього контрнаступу.

Про це він написав у Тwitter.

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"Осінній наступ день за днем. Поки "російський парламент" п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед. Це найкраща відповідь на будь-які "референдуми", "укази", "договори" та пафосні промови", – зазначив Резніков.

На кадрах можна побачити, як стрімко змінювалася карта зі звільненими територіями від 31 серпня до 5 жовтня.