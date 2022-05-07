"Найкраще, що Путін міг вигадати до 9 травня": Піонтковський прокоментував підрив мостів у Харківській області

"Найкраще, що Путін міг вигадати до 9 травня": Піонтковський прокоментував підрив мостів у Харківській області

Підрив російськими окупантами мостів у Харківській області свідчить про таку собі капітуляцію загарбників. Це може дещо загальмувати контрнаступ українських військ, але базового сценарію не змінить.

"Вони підривають мости, готуючись до контрнаступу Збройних сил України. Вони вже це підрахували (що ЗСУ невдовзі наступатимуть – ред). Це вже їхня така собі капітуляція", – заявив російський публіцист Андрій Піонтковський.

Про це пише 24 канал.

Піонтковський нагадав, що під час другої хвилі наступу в РФ стверджували, що нібито й не планували захоплювати всю Україну, а наступатимуть лише на Донбасі, щоб "відновити територіальну цілісність псевдореспублік".

"А зараз вони підривають мости. Це роблять, щоб ускладнити контрнаступ української армії. Це, на мою думку, найкраще, що Путін міг вигадати до 9 травня", – зіронізував публіцист.

В такому разі, на його думку, на заміну зруйнованим мостам українським військовим доведеться робити понтонні переправи.

"Це загальмує взяття (звільнення українськими силами– ред.) Донецька та Луганська десь на 2 тижні, але базового сценарію це не змінить", – переконаний Піонтковський.

Нагадаємо, вранці 7 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що аби виграти трохи часу та ускладнити наступ ЗСУ, російські окупанти підірвали три мости в Харківській області, де їм не вдалося захопити обласний центр.

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