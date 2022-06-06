"Найкращі фахівці": Зеленський розповів, хто займається звільненням захисників "Азовсталі"

Президент переконаний, що росіяни не катують військових із "Азовсталі".

Президент Володимир Зеленський запевнив, що звільненням захисників "Азовсталі" з російського полону займається Головне управління розвідки.

Про це глава держави розповів під час зустрічі з українськими журналістами у понеділок, 6 червня.

"ГУР має займатися цим питанням і повинен дати результат, а результат – повернути людей додому. Перша частина була – вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконало. Наразі є друга частина: повернути їх (захисників "Азовсталі", – Ред.) живими додому. Вони (ГУР. – Ред.) – найкращі фахівці, тому на них можна покластися. Ми очікуємо від них результату, але не можемо щодня запитувати: ну що там?", – наголосив президент.

Зеленський визнав, що питання звільнення захисників "Азовсталі" надзвичайно складне, проте він вірить, що військових все ж вдасться звільнити.

Також президент переконаний, що росіяни не застосовуватимуть тортури проти військових із "Азовсталі", адже захисники Маріуполя стали "публічними полоненими".

Раніше Володимир Зеленський вперше розповів, скільки бійців з "Азовсталі" перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" захисників Маріуполя.

Згодом стало відомо, що до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб були доставлені в Оленівку - начебто в колонію, яка перебуває під контролем окупантів.

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