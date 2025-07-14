Трамп анонсує постачання зброї, а Рютте — “величезну кількість” техніки: чи отримає її Україна

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення нової угоди щодо постачання американської зброї країнам НАТО та Україні.

За його словами, озброєння буде виготовлено у США, але оплачувати його мають європейські партнери.

“Ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть”, — зазначив Трамп, виступаючи на публіці.

Реклама

Він також підкреслив, що США не отримають прямих платежів за ці поставки: “Ми, Сполучені Штати, не отримуватимемо жодних платежів, ми її не купуватимемо, але ми її вироблятимемо, а вони за неї платитимуть”.

Президент США також наголосив, що мова йде про “найкраще військове обладнання у світі”: ракети, технології та озброєння, які користуються попитом серед союзників. За його словами, нове обладнання буде виготовлене для потреб НАТО і згодом може бути відправлене до України.

“Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього. Європейські країни це знають”, — підкреслив Трамп.

Як пише The Guardian, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Україна отримає “величезну кількість” військової техніки за новою схемою постачання, запропонованою президентом США Дональдом Трампом. За словами Рютте, Вашингтон забезпечить виробництво озброєнь, але оплачуватимуть його європейські союзники.

Реклама

“Це справді велика сума”, — заявив Рютте, коментуючи масштаби майбутніх постачань. Він розповів, що Трамп зателефонував йому у четвер і прямо сказав, що хоче дати Україні все необхідне, але за умови, що фінансування візьме на себе Європа — “що цілком логічно”.

На цю пропозицію вже відгукнулися низка країн. Рютте зазначив, що зв’язався з партнерами, які готові до участі в проєкті: серед них — Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди та Канада. “І це лише перша хвиля, буде більше”, — додав він.

За словами очільника НАТО, Альянс координуватиме зусилля через свої системи, щоб забезпечити постачання саме того, що потрібно Україні. Йдеться, зокрема, про засоби протиповітряної оборони, ракети та боєприпаси.

“Це означатиме, що Україна зможе отримати справді величезну кількість військової техніки”, — підсумував Рютте.

Реклама

Раніше стало відомо, що Трамп може надати Україні далекобійні ракети JASSM для F-16.