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Найманці РФ застосували поблизу Гранітного артилерію та міномети 120 мм калібру

Найманці РФ застосували поблизу Гранітного артилерію та міномети 120 мм калібру

Associated Press

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Біля Гранітного окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного російські найманці вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, у Запоріжжі поховали загиблого на Донбасі воїна-танкіста Віктора Рачугіна. Без сина, брата, батька залишились мати, сестра та десятирічний син Єгор. 

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