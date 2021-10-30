Найманці РФ застосували поблизу Гранітного артилерію та міномети 120 мм калібру

На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

Біля Гранітного окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного російські найманці вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, у Запоріжжі поховали загиблого на Донбасі воїна-танкіста Віктора Рачугіна. Без сина, брата, батька залишились мати, сестра та десятирічний син Єгор.

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