Найманці "Вагнера" формують на окупованих територіях військову поліцію: що про це відомо

Терористи з ПВК "Вагнер" формують військову поліцію. Вона начебто повинна працювати на окупованих армією РФ територіях.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Як зазначається, “вагнерівці” Пригожина формують військову поліцію на тимчасово окупованих територіях. Там вони начебто готові затримувати навіть представників Міноборони.

До так званої поліції набирають силовиків із досвідом роботи в СОБРі, ОМОНі, ГРОМі та інших російських відомствах. Найманців шукають у забороненій соцмережі “Вконтакте”.

Телеграм-канал зв’язався з тими, хто розмістив оголошення. Ті зазначили, що подібну вакансію відкрили вперше.

“Ви повинні будете стежити, щоб усі дотримувалися правил компанії. Дивитися, щоб не було злодіїв і мародерів, не було побиття, пияцтва тощо. Також до обов'язків входить оперативне завдання виявляти ДРГ та робота, природно, з ДРГ: допити, оперативне слідство... вся оперативна робота, яка є”, - сказав автор оголошення редакторам телеграм-каналу.

На місяць отримувати найманці повинні близько 106 тисяч гривень, а також премії.

“Вакансії на цей момент відкриті. Наскільки вони будуть актуальними за місяць - я не скажу вам. Росія велика, нам телефонують з усіх регіонів країни, ви не повірите”, - додав вербувальник.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що "світ ліквідує Путіна, якщо він і далі погрожуватиме ядерною зброєю".

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