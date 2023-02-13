Найманця ПВК "Вагнера", якого раніше засудили до страти, помилували

У преслужбі очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина поширили відео, на якому нібито найманця Дмитра Якущенка, якого раніше засудили до страти, помилували.

Якущенко стверджує, що приніс багато "цінної" інформації, яка врятувала життя хлопцям. Через що "вагнерівця" помилували.

Під відео додали напис: "Дмитро Якущенко - молодець".

Зазначимо, що Дмитра Якущенко раніше засудили за страту та розбій. Відомо, що він сам здався у полон російським військовим.

Опісля у мережі з'явилося відео, де чоловік називається Дмитром Якущенком і розповідає, що відправився на фронт у складі "вагнерівців" і зрозумів, що "це не його війна". Також розповідає, що був викрадений в Дніпрі і отямився в приміщенні, де йому сказали, що його судитимуть

Пригожин заявив, що у ПВК є ще кілька відео з найманцем.

"Не сприймайте все так сумно. Діти розважаються. Ви думали, що фільм про Якущенка – односерійна драма "А зорі тут тихі", але, думаю, він більше схожий на "Сімнадцять миттєвостей весни". Якщо є бажання, можемо поділитися з вами наступною серією. Знайте, добро завжди переможе зло", - відповів Пригожин.

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що звернеться до Слідчого комітету з проханням перевірити справжність першого відеозапису, де Якущенка "стратили".

Нагадаємо, що правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua. розповів, що ватажок російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин певною мірою самостійний гравець серед російського командування. Ба більше, він ризикований та намагається переграти всіх, тому подекуди визнає переваги противника.

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