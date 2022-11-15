Наймасованіша атака по Україні з 24 лютого: Росія випустила сьогодні 100 ракет

Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні з 24 лютого.

Російська армія під час масованої атаки у вівторок, 15 листопада, випустила по Україні близько 100 ракет.

Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Випущено вже 80 ракет, 20 ще летить. Окупанти перевершили 10 жовтня. Але наші сили ППО працюють. Є збиття", — розповів Ігнат.

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Він зазначив, що це наймасованіша ракетна атака по Україні з 24 лютого.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні триває вже понад п'ять годин. За цей час у багатьох регіонах пролунали вибухи, є прильоти. Станом на 17:40 відомо про одного загиблого в результаті влучання ракети по житловому будинку в Києві.

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