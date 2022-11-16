Наймасованіший обстріл України: на Банковій розповіли, яка ситуація зі світлом в регіонах 16 листопада

В Україні після найбільшої атаки російських окупаційних сил від 24 лютого у більшості регіонів відновлено подавання електропостачання.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко зранку 16 листопада.

За його даними, протягом дня в регіонах можуть бути аварійні відключення абонентів для стабілізації роботи системи.

Загалом нині ситуація в регіонах зі світлом така:

Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис споживачів. Роботи тривають.

Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

Івано-Франківська область - заживлено.

м.Київ - заживлено.

Київська область - заживлено.

Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.

Одеська область - заживлено.

Рівненська область - заживлено.

Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

Тернопільська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.

Харківська область - Без електрики перебуває близько 90 тис споживачів. Роботи тривають.

Хмельницька область - Без електрики перебуває близько 105 тис споживачів. Роботи тривають.

Черкаська область - заживлено.

Чернівецька область - заживлено.

Чернігівська область - заживлено.

Масована ракетна атака росіян 15 листопада

Російські окупаційні війська масовано атакували ракетами критичну інфраструктуру та житлові будинки України під вечір 15 листопада. Нині через удари РФ найскладніша ситуація на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах.

"Укренерго" довелося застосувати аварійні графіки відключень, щоб запобігти повному знеструмленню країни. Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що наступні декілька дні будуть важкими. Він наголосив, що українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.

За даними польських ЗМІ, на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні у Підкарпатському воєводстві начебто призупинено рух. Українська сторона призупинила перевірки. Офіційною причиною називають проблеми із електропостачанням. У ДПСУ не прокоментували це поки що.

Тим часом в ISW вважають, що армія Російської Федерації, ймовірно, сповільнить темпи обстрілів критичної української інфраструктури, оскільки 15 листопада здійснила найбільшу серію ракетних ударів по критичних об'єктах України від початку війни, виснаживши свої запаси. Аналітики також зазначають, що збільшення відсотка збитих Україною російських ракет свідчить про покращення стану української протиповітряної оборони протягом останнього місяця.

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