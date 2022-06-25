Наймасованіший обстріл України за 4 місяці: розвідка попереджає про зростання загрози

Масований ракетний удар по Україні - радари збройних сил зафіксували запуски аж понад пів сотні ракет по території нашої держави.

Стріляли із суходолу, моря та повітря по кількох областях. Поцілили ворожі снаряди на Львівщину, Житомирщину, Київщину та Чернігівщину. Поранено чотирьох людей, бо збити вдалось не всі ракети. Кремль вперше аж так сильно стріляв по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Гатив ракетами навіть з авіаносців, йдеться в ТСН.

Розкуйовджені авто та зруйнований пам'ятник героям Другої світової війни - це наслідки одного з ракетних ударів Росії по селищу Десна на Чернігівщині. На світанку туди поцілили одразу кілька ракет, дивом обійшлось без жертв.

І не лише по Чернігівщині. Росія обстріляла військові об'єкти на Житомирщині, туди випустила аж 24 ракети - повідомляють в мерії. Саме місто лише здригнулось від гуркоту снарядів та роботи українських сил протиповітряноїоборони.

Перші сигнали тривоги пронулали в Україні ще о третій ранку. Майже всі українські області одна за одною забарвились у червоний колір, що означає високий ризк ракетного удару. І майже одразу одна за одною ракети полетіли в бік українських міст. З повітря, моря та суходолу росіяни запускали свої ворожі снаряди протягом аж трьох годин. Радари Збройних силах нарахували понад пів сотні ракет, які зайшли у повітряний простір нашої країни. Аж такого обстрілу нашої території не було за всі понад 120 днів від початку повномасштабного нападу.

Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає", - зазначає Подоляк.

Стріляли окупанти з території Білорусі, це вже точно встановила українська розвідка. І для цього вперше застосували російські авіаносці, які випустили по Україні понад десяток крилатих ракет Х-22 Буря. Спецслужби вказали й точне місце запуску - це район міста Петриков, що неподалік Мозиря. Всього у пів сотні кілометрах од державного кордону України.

Російські бомбардувальники, які стріляли цієї ночі по Україні не базуються в Білорусі. Зліт суден зафіксували з аеропорту «Шайковка» Калузької області Росії. Звідти і через Смоленську область бомбардувальники увійшли у повітряний простір Білорусі - вдарили по Київщині та Чернігівщині і повернулись назад.

По Львівщині росіяни гатили із Чорного моря. У головному управлінні розвідки впевнені - це провокація, аби втягнути у війну Білорусь. Та й це ще не все, для цього Кремль навіть почав гатити по Україні з оперативно-тактичних комплексів «Іскандер».

На цьому Москва не зупиниться, каже українська розвідка. Армія Кремля геть виснажена через шалений опір збройних сил, як вже на деокупованих територіях, так і на Сході та півдні України. Тож будь-якими способами намагатиметься втягнути у війну збройні сили свого сателіту. У ГУР попереджають, Кремль вже скоро може застосувати свою традиційну тактику – влаштувати «серію терактів» у Білорусі та звинуватити у них Україну, аби дати привід Лукашенку відкрити другий фронт проти України.

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