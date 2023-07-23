Одеса пережила найпотужнішу ракетну атаку Росії: що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео)

Росіяни вчергове обстріляли Одесу — влучили в будинки і храм. Є загиблий і постраждалі.

Вночі проти 23 липня російські окупанти випустили по Одесі щонайменше п'ять видів ракет. Є загиблі, постраждалі та серйозні руйнування.

Про всі подробиці нічної атаки пише ТСН.ua.

Декілька потужних вибухів в Одесі пролунали близько першої години ночі під час оголошеної повітряної тривоги. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про фіксацію пусків крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс", що здійснив противник у напрямку південних областей України.

Сили ППО значну частину ракет збили, решта — завдала руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше шести житловим будинкам. У багатьох будівлях у місті пошкоджені фасади, дахи, вибиті вікна. Також зазнали пошкоджень дві пам’ятки архітектури.

"По місту утворено декілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту", — додали в ОК "Південь".

Очільник Одеської районної військової адміністрації (РДА) Юрій Крук зазначив, що вночі російські окупанти завдали найбільшого удару по історичному центру міста.

Він додав, що росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та "практично зруйнували найбільший Собор півдня України".

В Одеській мерії підтвердили, що внаслідок російської ракетної атаки цієї ночі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, де була сильна пожежа через "приліт".

"Крім значних пошкоджень будівлі постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперівську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси", - йдеться у повідомленні.

Клірик Одеської єпархії УПЦ, архідиякон Андрій Пальчук на місці розповів, що влучило у праву частину собору і пробило до мінус першого поверху. Будівля зазнала великих пошкоджень, всередині здійнялась пожежа.

"Руйнування колосальні. Половина собору лишилася без даху. Порушені центральні палі, фундамент. Вилетіли всі вікна, ліпнина. Була пожежа, загорілася частина, де у церкві продаються ікони та свічки. Після закінчення повітряної тривоги приїхали служби, ДСНС і все потушили", — розповів Андрій Пальчук.

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі, який зазнав руйнувань під час російської атаки, — це найбільший православний храм Одеси. Його заснували 1794 року. Наразі він належить УПЦ Московського патріархату.

Наслідки руйнувань у соборі / Фото: Associated Press

За інформацією міської ради, серед пошкоджених внаслідок нічної атаки росіян обʼєктів — Будинок вчених та будинки поруч.

За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, на цей час відомо про одного загиблого цивільного. Постраждали 19 людей, зокрема чотири дитини.

"До лікарень міста госпіталізовано 14 постраждалих, з них - троє дітей. Триває розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працюють всі відповідні служби", ‒ зазначив Кіпер.

Росіяни знову атакували Одесу / Фото: Associated Press

Чим обстрілювали Одесу

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", РФ атакувала Одесу цієї ночі щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: це "Калібри", "Онікси", Х-22, Іскандер-К, а також балістичні Іскандер-М.

Значну частину ракет було знищено силами та засобами ППО ЗСУ. Про це решта завдала руйнування портової інфраструктури щонайменше 6 житлових, зокрема багатоквартирних будинків в Одесі.

Раніше ми писали про останні потужні обстріли Одеси та області - читайте у новині.

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