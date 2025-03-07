Наймасовіший удар від початку року: Росія випустила два десятки ракет з Чорного моря

Від початку року це було третє застосування крилатих ракет з акваторії Чорного моря, по одному ракетному удару було в січні, лютому і тепер у березні.

Російські кораблі 7 березня випустили майже два десятки ракет з акваторії Чорного моря. Це наймасовіший ракетний удар від початку року.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Росіяни застосували звичну тактику: вийти з бухти, вдарити та повернутися. Зранку в морі ще перебували три одиниці, дві з них — споряджені. Сказати, що це якась подія незвичайна, не можна", — сказав він.

За словами спікера ВМС, від початку року це було третє застосування крилатих ракет з акваторії Чорного моря, по одному ракетному удару було в січні, лютому і тепер в березні.

"Тобто не можна сказати, що вони їх активно використовують, але тим не менше, з початку року це було наймасовіше застосування, майже два десятки ракет вони випустили з акваторії Чорного моря", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Як повідомлялось, зранку 7 березня Росія вивела у Чорне та Середземне моря кораблі з "Калібрами" загальним залпом до 32 ракет.

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