Наймасштабніші удари Росії: як "рускій мір" методично знищує Україну

Росія продовжує цілеспрямовано знищувати Україну. За останній час армія країни-агресорки завдала ударів по цивільних об’єктах Донеччини, Миколаївщини, Кременчука, Одеси, Києва та Вінниці, через що загинули сотні мирних мешканців.

Українська влада, міжнародні організації та країни Заходу звинувачують Росію не лише у вбивствах цивільних, але і у порушенні законів та звичаїв ведення війни.

Профільні міжнародні організації збирають докази, документують та розслідують дії Росії разом із українськими слідчими. Одне з основних порушень міжнародного гуманітарного права, в якому звинувачують Росію, полягає у цілеспрямованому вбивстві мирних людей.

ТСН.ua згадав найстрашні атаки російських окупантів.

Ракетний удар по гуманітарній колоні у Запоріжжі

Понад 20 людей загинули поблизу Запоріжжя внаслідок удару ракетами С-300 у п'ятницю вранці.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомляє про 23 загиблих і 28 поранених. За його словами, люди збиралися виїхати на окуповану територію Запорізької області, коли був завданий удар.

"На місці наразі працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби", - зазначив Олександр Старух.

Удар стався поблизу контрольно-пропускного пункту у Василівці. Це єдиний КПП, що працює, через який формується колона з цивільних автомобілів для виїзду на окуповану Росією територію.

Як пояснює міський голова Мелітополя Іван Федоров, люди періодично їздять до захоплених росіянами міст і сел, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

"Поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених людей. Серед постраждалих є мелітопольці", - написав він у Телеграм.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що росіяни загалом випустили 16 ракет.

"Чотири ракетних удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в'їзду на/з тимчасово окупованої території України", - написав він у Телеграм.

Фото з відкритих джерел

Часовий яр

Одним з найбільших за кількістю вбитих цивільних став удар по багатоповерхівках у місті Часовий Яр Бахмутського району на Донеччині.

Удар по місту, де до війни мешкало понад 10 тисяч людей, завдали ввечері 9 липня. За повідомленням української влади, Росія атакувала Часів Яр "Іскандерами".

Ракета влучила у житлові будинки. З-під завалів дістали 48 тіл загиблих, серед них і 9-річний хлопчик, який загинув разом з мамою.

Атака на ТЦ у Кременчуку

27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор". В момент вибуху в ньому перебували сотні мирних мешканців. Після того, як ракета влучила у ТЦ, сталася масштабна пожежа. В перші години трагедії площа займання склала понад 10 тисяч квадратних метрів.

Через ракетний удар була зруйнована вся конструкція торговельного центру. Такі наслідки принесла з собою 11-метрова ракета Х-22, запуск якої окупанти провели з бомбардувальника Ту-22МЗ - вилетів він з аеродрому “Шайковка” у Калузькій області РФ, а ракету випустили з повітряного простору Курської області.

Внаслідок влучання ракети загинули щонайменше 22 людини. Постраждали понад пів сотні.

У Міноборони Росії заявили, що вдарили по ангарах зі зброєю від ЄС та США. Стріляли начебто по Кременчуцькому заводу дорожніх машин, але детонація боєприпасів спричинила пожежу і в ТРЦ, який, за словами російської влади, не працював.

Обстріл вокзалу у Краматорську

Одним з найкривавіших ударів був ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську у квітні, тоді загинула 61 людина, серед них - чимало дітей.

Того дня на території вокзалу перебували сотні людей, які чекали на евакуаційний поїзд у центральні та західні області України.

Росіяни вдарили по вокзалу керованою ракетою "Точка У". Як згодом встановила Служба безпеки України, її випустили з території Донецької області, яка ще від 2014 року тимчасово перебуває під контролем Росії.

Фото: Associated Press

Обстріл бази відпочинку в Одеській області

Вночі, 1 липня, російські військові обстріляли Одещину. Обстріл по Білгород-Дністровському району області здійснювався з напрямку Чорного моря трьома ракетами Х-22, підтвердили українські військові.

Дві ракети прилетіли в популярне курортне селище Сергіївка. Одну базу відпочинку зруйнували, іншу, яка, як виявилося згодом, належить Молдові, пошкодили.

Ще одна ракета влучила у дев'ятиповерхівку. Вона зазнала сильних руйнувань: одна секція практично знищена. Загинули 22 людини, поранені — 30, з них три дитини.

Фото: Associated Press

Обстріл Миколаївської ОДА

29 березня постраждала Миколаївська ОДА. Вибух стався у той момент, коли там саме почався робочий день. Тоді загинуло 36 людей. Тіла 34 осіб дістали з-під завалів, ще двоє людей померли у лікарні.

Вибухова хвиля від того удару по дев'ятиповерховій будівлі ОДА пошкодила житлові й адміністративні будинки поблизу.

Фото: Associated Press

Ракетний обстріл Вінниці

Ракетний обстріл Вінниці відбувся 14 липня. Загалом загинули 26 людей.

Міністерство оборони РФ заявило, що вдарило високоточними ракетами морського базування "Калібр" по "військовому об'єкту", де нібито "відбувалася нарада командування українських повітряних сил із представниками іноземних постачальників озброєнь щодо питань передачі ЗСУ черговій партії літаків, засобів ураження, а також організації ремонту українського авіаційного парку". Те, що під час удару загинули мирні жителі, відомство проігнорувало.

Українське військово-політичне назвало удар по Вінниці терористичним актом, а глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пообіцяв, що всі російські воєнні злочинці постануть перед судом.

В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що ракет було три, їх запустили з малого ракетного корабля, який перебував в районі мису Фіолент у Криму.

Фото: Associated Press

Маріупольський драмтеатр

16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя. У будівлі ховалися ті маріупольці, які втратили житло через обстріли російської армії.

Внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей, повідомила Маріупольська міська рада.

Перед нападом у театрі перебувало близько 600 людей. 300 - в укритті під театром.

"Люди, які перебували на поверхах театру, загинули. Це близько 300 цивільних осіб, разом із вагітними жінками та дітьми", - повідомляла тоді уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Влада не могла одразу розпочати рятувальну операцію, оскільки біля театру тривали вуличні бої, а росіяни продовжували обстрілювати район.

Нагадаємо:

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає "спеціальною операцією". Спочатку її метою визначали "демілітаризацію і денацифікацію", згодом – "захист Донбасу".

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

За даними мера Маріуполя Вадима Бойченка у травні, тільки в цьому місті внаслідок дій російських військ загинули понад 20 тисяч цивільних.

Миколаїв від другої ночі під обстрілами ракет

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