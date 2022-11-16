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Наймасштабніший удар по критичній інфраструктурі – в ЗСУ розповіли про кількість збитих ракет

Автор
Денькович Ярослава
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Наймасштабніший удар по критичній інфраструктурі – в ЗСУ розповіли про кількість збитих ракет

Фото: Associated Press

Повітряні сили розповіли про масовану ракетну атаку Росії 15 листопада.

Повітряні сили України у вівторок, 15 листопада, збили 77 ракет, які Росія випустила по території України, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури.    

Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

Він наголосив, що цей обстріл можна назвати наймасштабнішим саме за ударами по критичній інфраструктурі України.

"Тому маємо такі цифри зараз уточнені, що збито 75 крилатих ракет – Х-101, Х-555, "Калібр", а також 2 ракети вже трохи пізніше, близько 22 години, збито на Сході, – дві керовані авіаційні ракети Х-59", – сказав Ігнат.

Масована атака по об’єктах критичної інфраструктури 15 листопада

У вівторок, 15 листопада агресорка Росія здійснила серію ракетних ударів по містах України, пошкодивши багато об'єктів критичної інфраструктури. Одразу після обстрілів в Україні застосували графіки аварійних відключень світла.

У Києві внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, в одній з них загинула літня жінка.

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Дата публікації
Перегляди
98
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