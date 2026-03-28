Наймасштабніший штурм від початку року: морпіхи відбили масовану атаку РФ

Українські морпіхи зупинили шалений наступ росіян / Ілюстративне фото / © Associated Press

Вранці 28 березня російські окупаційні війська здійснили спробу наймасштабнішого від початку року наступу на Олександрівському напрямку. Для прориву оборони ворог кинув у бій важку броньовану техніку та велику кількість живої сили, однак українські захисники зірвали плани загарбників.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал 37 окремої бригади морської піхоти ЗСУ.

Як морпіхи розгромили колону окупантів

За словами військових, це була найпотужніша атака на цій ділянці фронту за весь поточний рік. Ворог діяв нахабно, залучивши до штурмових дій важку бронетехніку, проте завдяки злагодженій та професійній роботі українських підрозділів ситуацію вдалося повністю стабілізувати вже до 14:00.

Морпіхи наголошують, що лише за першу половину доби втрати противника перевищили сумарні показники за попередні три дні інтенсивних боїв. Під час відбиття штурму українські бійці ліквідували 27 окупантів, ще один отримав поранення. Крім того, оборонці знищили ворожий танк, два квадроцикли та два мотоцикли, на яких загарбники намагалися швидко дістатися позицій.

«Завдяки злагодженим діям наших підрозділів… спроби штурмових дій противника зупинено. Лише за першу половину поточної доби втрати особового складу та техніки противника перевищили сумарні показники попередніх трьох діб», — заявили в бригаді.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що від початку доби на фронті загалом відбулося 143 боєзіткнення. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок, де ворог 46 разів намагався прорвати українську оборону.

На самому ж Олександрівському напрямку агресор здійснив 16 атак у бік Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограда, Андріївки–Клевцового, Січневого, Соснівки, Вербового та Злагоди. Три ворожі штурми продовжуються досі.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Українське командування попереджає, що ситуація на фронті може різко загостритися з потеплінням. Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов зауважив, що коли на деревах з’явиться листя, розпочнуться сприятливі умови для ворожих атакувальних дій, і росіяни спробують цим скористатися. Проте зараз українська оборона значно сильніша і краще організована, а механізовані штурми з використанням великої кількості бронетехніки стали рідкістю завдяки ефективній роботі українських дронарів.

Тим часом у самій Росії назріває паніка та критика військового командування через провали на фронті. За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські мілблогери обурені нездатністю своєї армії досягти бодай якихось значних успіхів. Вони стверджують, що з нинішніми темпами наступу окупантам знадобиться близько 100 років для захоплення всієї території України. У відповідь на таке невдоволення Кремль розпочав жорстку зачистку інформаційного простору та навіть відправляє критиків до психіатричних лікарень.