Найменшій жертві в Дніпрі не було й року: маленький Микита загинув разом із батьком (фото)

Врятувати вдалося лише маму хлопчика, вона в реанімації.

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару по багатоповерхівці загинув хлопчик Микита, якому не було й року. У момент вибуху сім'я була вдома. Врятувати вдалося лише маму хлопчика, 27-річну Катерину Зеленську.

Вона близько 20 годин перебувала під завалами та не могла покликати на допомогу, бо з дитинства глуха. Жінку забрали до реанімації, повідомила сестра постраждалої Аліна у себе в Instagram.

Тіла її загиблих сина та чоловіка Олексія рятувальникам вдалося дістати через понад дві доби пошуку.

Катерина Зеленська з чоловіком Олексієм і сином / Фото: ekatr1n_ze1enskaya

Катерина Зеленська з сином / Фото: ekatr1n_ze1enskaya

На місці трагедії, коли розбирали завали, знаходилися бабуся й дідусь загиблого хлопчика. Вони показали відео зі своїм маленьким онуком.

"Росія знайшла "Бандеру" на Україні в Дніпрі, якого завалило під плитами й досі не знайшли... Оця дитина лежить досі під завалами... Немає їм (росіянам - ред.) прощення. Я буду клясти їх до останніх днів свого життя", - сказав дідусь.

Станом на 17 січня пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі завершено, вони тривали 69 годин. Російська ракета вбила у житловому будинку 44 людини, серед яких 5 - діти. Травми отримали 79 людей.

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