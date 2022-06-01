"Наймолодшим жертвам російської агресії було 23 дні, 1,5 та 3 місяці" - Венедіктова

Генпрокурорка розповіла про дітей, які стали жертвами окупантів через війну, розв’язану Росією.

Наймолодшим дітям, які загинули від рук російських окупантів в Україні, було 23 дні, 1,5 і 3 місяці.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Ці українські немовлята вбиті через забаганку російського диктатора знищити наше майбутнє. Є день, коли весь світ голосно заявляє про захист дітей, а є 98 днів, коли дітей розриває снарядами, вбиває кулями та осколками і досі міжнародна спільнота не може це зупинити", – наголосила вона.

Венедіктова нагадала, що "243 дітей уже ніколи не здійснять своїх мрій, 446 пораненим війна назавжди лишить шрами на тілах і в душах".

"Досі перед очима фото з розтину 14-річного Ростислава з Києва з танковим снарядом у грудях та обгорілі рештки мами з двома дітьми, яких ексгумували в Бучі біля церкви. Діти гинуть на очах у батьків, батьки стікають кров‘ю прямо поруч з дітьми. Жінка з 9-річною донькою та 15-річним сином рятувалися від окупантів з Бородянського району. Їхнє авто потрапило під вогонь крупнокаліберного кулемета ворогів. Поранена жінка зуміла вивезти дітей із зони обстрілу, але за кілометр від дому машина заглохла. Син без руки вийшов з неї впав і більше не підвівся", - написала Венедіктова.

Вона також зазначила, що в Україні розслідують 1042 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів проти дітей та знищення освітньої інфраструктури. 11 російських військових, через дії яких постраждали діти – вже повідомлені про підозру.

Нагадаємо, від обстрілів окупантами Києва постраждали 29 дітей, четверо з них загинули.

Читайте також: