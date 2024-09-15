Наймолодший — однорічний хлопчик: прокурори повідомили про постраждалих від російського авіаудару по Харкову

О 19:01 пожежу, площею 600 кв.м., локалізовано.
Внаслідок ворожої авіаатаки по Харкову постраждала 41 людина, серед них четверо дітей. Гасіння пожежі, розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи тривають.
Про це о 19:01 15 вересня повідомили прокурори та служба ДСНС, які працюють на місці удару Харків.
Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову постраждала 41 людина.
Травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес отримала 41 людина, серед них 4 дитини. Наймолодший постраждалий — однорічний хлопчик.
станом на вечір 15 вересня є інформація про перебування під завалами літньої жінки. Рятувальна операція триває.
За попередніми даними, удар по Харкову був завданий з літака СУ-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту томарівка бєлгородської області РФ.
Прокурори, рятувальники, слідчі поліції та інші профільні служби працюють на місці чергового воєнного злочину, вчиненого державою-агресором.
Інформація оновлюється.
Нагааємо, що 15 вересня близько 15:20 збройні сили РФ завдали удар з авіації по Немишлянському району Харкова. Вже відомо, що відбулося пряме влучання авіаційного боєприпасу між 9 та 10 поверхом у дванадцятиповерховому житловому будинку.
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