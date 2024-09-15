Наймолодший — однорічний хлопчик: прокурори повідомили про постраждалих від російського авіаудару по Харкову

Внаслідок ворожої авіаатаки по Харкову постраждала 41 людина, серед них четверо дітей. Гасіння пожежі, розбір завалів та аварійно-рятувальні роботи тривають.

Про це о 19:01 15 вересня повідомили прокурори та служба ДСНС, які працюють на місці удару Харків.

Внаслідок ворожого авіаудару по Харкову постраждала 41 людина.

Удар по Харкову 15 вересня Фото: ДСНС

Травми різного ступеня тяжкості та гостру реакцію на стрес отримала 41 людина, серед них 4 дитини. Наймолодший постраждалий — однорічний хлопчик.

Удар по Харкову 15 вересня Фото: ДСНС

станом на вечір 15 вересня є інформація про перебування під завалами літньої жінки. Рятувальна операція триває.

Удар по Харкову 15 вересня Фото: ДСНС

За попередніми даними, удар по Харкову був завданий з літака СУ-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту томарівка бєлгородської області РФ.

Удар по Харкову 15 вересня Фото: ДСНС

Прокурори, рятувальники, слідчі поліції та інші профільні служби працюють на місці чергового воєнного злочину, вчиненого державою-агресором.

Інформація оновлюється.

Нагааємо, що 15 вересня близько 15:20 збройні сили РФ завдали удар з авіації по Немишлянському району Харкова. Вже відомо, що відбулося пряме влучання авіаційного боєприпасу між 9 та 10 поверхом у дванадцятиповерховому житловому будинку.

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