Наймолодшому – 18 років, найстаршій – 83: Клименко про жертв через обстріл ринку в Костянтинівці

Деякі тіла розірвало, через що їх без ДНК неможливо опізнати.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що через ракетний обстріл Костянтинівки Донецької області загинуло 17 людей. Наймолодшому було лише 18 років, найстаршій жертві російських окупантів виповнилося 83 роки. Через те, що тіла понівечені, призначені експертизи ДНК.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Ігор Клименко зазначив, що загалом через російський теракт постраждало 50 людей: 17 осіб загинуло, ще 33 – зазнали поранень. Майже всі вони – жителі міста.

"Щодо дитини інформація наразі не підтверджується. Працюють ДНК-лабораторії, ми вже відібрали відповідні профілі ДНК у тіл загиблих і тепер відбираємо відповідні профілі ДНК у родичів. Серед загиблих найстарша жінка – 40-го року народження, і є чоловік 2005 року народження, це наймолодший загиблий. Це ті тіла, які ідентифіковані на даний момент", – сказав він.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що деякі тіла дуже сильно понівечено, особи загиблих намагаються ідентифікувати фахівці.

"Деякі тіла, на жаль, розірвало і ми зараз просто складаємо разом з відповідними спеціалістами вже в морзі. Намагаємося встановити, ідентифікувати всі ці тіла. Саме цивільне населення було обстріляно, жодних військових, жодних військових частин", – пояснив він.

Наразі встановлюється, чим саме росіяни вдарили по людному ринку в Костянтинівці. Окупанти також пошкодили два п'ятиповерхові будинки. Постраждало 122 квартири, кожну з яких обійшли працівники системи МВС. Також постраждали 28 торговельних павільйонів, 8 знищено.

Нагадаємо, 6 вересня російська терористична армія завдала ракетного удару по місту Костянтинівка Донецької області. Окупанти навмисно ударили по людному ринку, щоб жертв теракту було якомога більше.

Також Зеленський пояснив, чому Росія вдарила ракетами по ринку в Костянтинівці.

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