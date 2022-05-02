Наймолодшому - 19: цвинтар у РФ почав стрімко заповнюватися могилами армійців, яких Путін відправив воювати до України

Наймолодшому - 19: цвинтар у РФ почав стрімко заповнюватися могилами армійців, яких Путін відправив воювати до України

У Росії почали масово з'явилися могили військових, які померли після 24 лютого, коли Путін розпочав повномасштабну війну в Україні.

На одному з кладовищ російського Краснодара з'явилося не менше 26 могил військовослужбовців РФ, яких поховали в лютому-квітні 2022 року, тобто після повномасштабного вторгнення на територію України. Наймолодшому з них 19 років.

Про це повідомляють росЗМІ.

На цвинтарі було виявлено ділянку для військовослужбовців, де розміщені 3,5 ряди могил. Загалом близько 55 поховань. У першому та другому ряді - могили тих, хто помер у 2021 році. Далі — тих, хто помер 2022 року.

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Особливу увагу привернули ті, хто народився в 1970–2000 роки — їхніх могили нарахували 11. На більшості з них висять портрети людей у ​​військовій формі або зі зброєю.

Могили посипані ще свіжими квітами, вінками від Міністерства оборони Росії. Над трьома могилами (вік померлих – 37, 31 та 23 роки) майорять прапори ВДВ та ВМФ.

Як зазначається, на жалобних стрічках вінків на цих могилах, зокрема, написано "Донбас", "Від адміністрації Прикубанського округу". Також було виявлено багато вінків із п'ятикутною зіркою.

Працівник кладовища розповів, що на спеціально виділеній ділянці для військовослужбовців останнім часом ховають тих, кого привезли "з Донбасу". Останнього з них, ще зовсім молодого, з "почестями" поховали вранці 30 квітня.

Нагадаємо, втрати російських окупантів у живій силі в Україні наближаються до 24 тисяч осіб.

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